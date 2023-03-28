Выгодский Израил Румевонич (Румевоввич) (Румевович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыгодский Израил Румевонич (Румевоввич) (Румевович)

Выгодский Израил Румевонич (Румевоввич) (Румевович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Выгодский Израил Румевонич (Румевоввич) (Румевович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30345102/
География
Забайкальская область

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close