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Хаустов Евдоким Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Хаустов Евдоким Антонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30272139/
География
Оренбургская губерния

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
17.01.1854 ст.
Неизвестно
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

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