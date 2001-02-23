Марчук Коленик (Каленик) Феодосеевич (Феодосьевич)
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Марчук Коленик (Каленик) Феодосеевич (Феодосьевич)
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35201796/
- География
- Подольская губерния, Гайсинский уезд, Грановская волость
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.02.2001
06.02.1967
03.05.1930
26.01.2006