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Марчук Коленик (Каленик) Феодосеевич (Феодосьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Марчук Коленик (Каленик) Феодосеевич (Феодосьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35201796/
География
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Грановская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.02.2001
06.02.1967
03.05.1930
26.01.2006

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