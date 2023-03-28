Драгомир Георгий Алексеевич
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Драгомир Георгий Алексеевич
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1359244/
- География
- Бессарабская губерния, Унгенская волость
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