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Балдин Василий Афанасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балдин Василий Афанасьевич
Фамилия
Балдин
Имя
Василий
Отчество
Афанасьевич
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
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