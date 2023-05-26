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Артемьев Иван Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Артемьев Иван Егорович
Фамилия
Артемьев
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Серпуховский уезд, Крестовская застава
Ценз
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