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Абрамов Андриан Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Абрамов Андриан Ильич
Фамилия
Абрамов
Имя
Андриан
Отчество
Ильич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ростокино
Ценз
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