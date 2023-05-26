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Анчугин Семен Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Анчугин Семен Иванович
Фамилия
Анчугин
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Печатникова
Ценз
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