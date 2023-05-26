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Антипенков Василий Борисович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антипенков Василий Борисович
Фамилия
Антипенков
Имя
Василий
Отчество
Борисович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
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