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Анахов Петр Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Анахов Петр Максимович
Фамилия
Анахов
Имя
Петр
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Петровский парк
Ценз
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