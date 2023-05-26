Яхонтов Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯхонтов Егор Андреевич

Яхонтов Егор Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яхонтов Егор Андреевич
Фамилия
Яхонтов
Имя
Егор
Отчество
Андреевич
Занятие
тит. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Богородское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 66.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.