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Шустров Козьма Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шустров Козьма Дмитриевич
Фамилия
Шустров
Имя
Козьма
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Медынский уезд, Черкизово
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 65.

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