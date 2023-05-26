Чистяков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Михаил Егорович

Чистяков Михаил Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чистяков Михаил Егорович
Фамилия
Чистяков
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Занятие
колл. ассесор
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Большево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 62.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.