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Ураносов Григорий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ураносов Григорий Александрович
Фамилия
Ураносов
Имя
Григорий
Отчество
Александрович
Занятие
дейст. стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Пушкино
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 58.

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