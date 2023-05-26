Тюренков Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюренков Егор Иванович

Тюренков Егор Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тюренков Егор Иванович
Фамилия
Тюренков
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Хлебниково
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 58.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.