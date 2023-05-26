Птицын Василий Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПтицын Василий Титович

Птицын Василий Титович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Птицын Василий Титович
Фамилия
Птицын
Имя
Василий
Отчество
Титович
Сословие
крестьяне
Адрес
Калязинский уезд, Марьина роща
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 47.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.