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Николаев Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Николаев Михаил Васильевич
Фамилия
Николаев
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Клинский уезд, Черкизово
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 42.

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