Катуар Лев Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатуар Лев Львович

Катуар Лев Львович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Катуар Лев Львович
Фамилия
Катуар
Имя
Лев
Отчество
Львович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Саморядово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 28.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.