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Зубов Никифор Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубов Никифор Николаевич
Фамилия
Зубов
Имя
Никифор
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ростовский уезд, Мазилова
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 25.

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