Жуков Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Михаил Михайлович

Жуков Михаил Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жуков Михаил Михайлович
Фамилия
Жуков
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Занятие
надв. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Новое Коптево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 23.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.