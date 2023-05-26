Скальский Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкальский Евгений Александрович

Скальский Евгений Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скальский Евгений Александрович
Фамилия
Скальский
Имя
Евгений
Отчество
Александрович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Подосинки
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.