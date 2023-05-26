Пчелин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПчелин Иван Филиппович

Пчелин Иван Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пчелин Иван Филиппович
Фамилия
Пчелин
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Сословие
крестьяне
Адрес
Покровский уезд, Марьина роща
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.