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Ненцель Александр Богданович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ненцель Александр Богданович
Фамилия
Ненцель
Имя
Александр
Отчество
Богданович
Занятие
стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Соколово
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

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