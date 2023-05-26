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Зубков Иван Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубков Иван Осипович
Фамилия
Зубков
Имя
Иван
Отчество
Осипович
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Салтыковская платформа
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 2.

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