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Никольский Иоанн

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никольский Иоанн
Фамилия
Никольский
Имя
Иоанн
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Больш.-Алексеевское
Ценз
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