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Федоров Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федоров Иван Федорович
Фамилия
Федоров
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Боброво
Ценз
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