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Степанов Степан Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Степан Кузьмич
Фамилия
Степанов
Имя
Степан
Отчество
Кузьмич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Боброво
Ценз
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