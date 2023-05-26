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Степанов Гавриил Степанов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Гавриил Степанов
Фамилия
Степанов
Имя
Гавриил
Отчество
Степанов
Занятие
дворовый
Адрес
Пронский уезд
Ценз
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