Родионов Алексей Мануйлов
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Родионов Алексей Мануйлов
- Фамилия
- Родионов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Мануйлов
- Сословие
- мещане
- Адрес
- Руза
- Ценз
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