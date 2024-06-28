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Попов Павел Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Павел Александрович
Фамилия
Попов
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Занятие
помощ. прис. повер.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Васильевская волость, Чанове
Ценз
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