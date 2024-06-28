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Никифоров Василий Кондратьев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никифоров Василий Кондратьев
Фамилия
Никифоров
Имя
Василий
Отчество
Кондратьев
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Орешковская волость, Редькина
Ценз
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