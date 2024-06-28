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Мейен Александр Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мейен Александр Федорович
Фамилия
Мейен
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Занятие
кол. сов.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Васильевская волость, Назарове
Ценз
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