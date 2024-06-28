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Мануилов Александр Апполонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мануилов Александр Апполонович
Фамилия
Мануилов
Имя
Александр
Отчество
Апполонович
Занятие
кандидат прав
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Горбовская волость, Псареве
Ценз
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