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Зеленцов Антон Константинов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зеленцов Антон Константинов
Фамилия
Зеленцов
Имя
Антон
Отчество
Константинов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Клинский уезд, Нефедовой
Ценз
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