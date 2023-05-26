Зайцев Федор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Федор Григорьев

Зайцев Федор Григорьев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Федор Григорьев
Фамилия
Зайцев
Имя
Федор
Отчество
Григорьев
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Орешковская волость, Вочкиной
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close