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Федоров Петр Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федоров Петр Федорович
Фамилия
Федоров
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Занятие
поч. гр.
Адрес
Богородск
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Богородском Городском Съезде, для избрания выборщиков по Государственной Думе. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №91. - С. 22.

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