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Солдаткин Петр Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Солдаткин Петр Владимирович
Фамилия
Солдаткин
Имя
Петр
Отчество
Владимирович
Сословие
мещане
Адрес
Богородск
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Богородском Городском Съезде, для избрания выборщиков по Государственной Думе. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №91. - С. 18.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
30.07.1837 ст.
20.04.1920
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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