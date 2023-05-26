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Мадаев Сергей Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мадаев Сергей Семенович
Фамилия
Мадаев
Имя
Сергей
Отчество
Семенович
Сословие
мещане
Адрес
Богородск
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Богородском Городском Съезде, для избрания выборщиков по Государственной Думе. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №91. - С. 13.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1869
Неизвестно
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