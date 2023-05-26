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Даниловский Николай Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Даниловский Николай Михайлович
Фамилия
Даниловский
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Занятие
поч. гр.
Адрес
Богородск
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Богородском Городском Съезде, для избрания выборщиков по Государственной Думе. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №91. - С. 6.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
17.11.1862 ст.
27.03.1909 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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