Смоленский Василий
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Смоленский Василий
- Фамилия
- Смоленский
- Имя
- Василий
- Адрес
- Московская губерния, Звенигородский уезд, Ламишина
- Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1869 ст.
12.06.1942