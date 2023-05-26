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Смоленский Василий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смоленский Василий
Фамилия
Смоленский
Имя
Василий
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ламишина
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1869 ст.
12.06.1942
Савельево, Ступино, Московская область
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