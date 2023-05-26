Березкин Иоаков
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Березкин Иоаков
- Фамилия
- Березкин
- Имя
- Иоаков
- Адрес
- Московская губерния, Звенигородский уезд, Ивановскаго Садках
- Ценз
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