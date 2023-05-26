Шлихт Семен Иванович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Шлихт Семен Иванович
- Фамилия
- Шлихт
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванович
- Занятие
- архитект.
- Адрес
- Московская губерния, Звенигородский уезд, Одинцово
- Ценз
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