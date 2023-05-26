Горячев Михаил Михайлович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Горячев Михаил Михайлович
- Фамилия
- Горячев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлович
- Адрес
- Московская губерния, Звенигородский уезд, Внуково
- Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1873
Неизвестно
Смоленской губ. Гжатскаго уезда, Корытовской волости, деревни Бражникова