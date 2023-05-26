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Горячев Михаил Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горячев Михаил Михайлович
Фамилия
Горячев
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Внуково
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1873
Неизвестно
Смоленской губ. Гжатскаго уезда, Корытовской волости, деревни Бражникова
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