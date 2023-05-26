Валленштейн Виктор Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалленштейн Виктор Мартынович

Валленштейн Виктор Мартынович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Валленштейн Виктор Мартынович
Фамилия
Валленштейн
Имя
Виктор
Отчество
Мартынович
Занятие
канд. прав
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пронское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close