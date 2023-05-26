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Руднев Сергей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Руднев Сергей Васильевич
Фамилия
Руднев
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Занятие
поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ерем. волость, Чекмарихе
Ценз
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