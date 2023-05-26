Молчанов Дмитрий Тимофеевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Молчанов Дмитрий Тимофеевич
- Фамилия
- Молчанов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Тимофеевич
- Сословие
- мещане
- Адрес
- Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Полачеве
- Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.05.1852 ст.
Неизвестно
Москва, Щемиловский тупик