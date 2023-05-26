Монин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонин Яков Иванович

Монин Яков Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Монин Яков Иванович
Фамилия
Монин
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Отрадном
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close