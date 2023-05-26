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Левенштейн Яков Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Левенштейн Яков Александрович
Фамилия
Левенштейн
Имя
Яков
Отчество
Александрович
Занятие
д. с. с.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Лесн. Городке
Ценз
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