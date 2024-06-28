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Каринский Алексей Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каринский Алексей Ильич
Фамилия
Каринский
Имя
Алексей
Отчество
Ильич
Занятие
поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Пронском
Ценз
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