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Бабет Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бабет Александр Иванович
Фамилия
Бабет
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ерем. волость, Кутузове
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.

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